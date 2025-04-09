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        Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga kamerada: 1'i polis 9 yaralı (2)

        VALİZORLUOĞLU: 1'İ POLİS, 9 KİŞİ YARALANDI 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Vali Murat Zorluoğlu beraberinde İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ile birlikte, Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, olaya müdahale etmek isterken yaralanan polis memuru E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 00:08 Güncelleme: 09.04.2025 - 00:10
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        Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga kamerada: 1'i polis 9 yaralı (2)
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        VALİZORLUOĞLU: 1’İ POLİS, 9 KİŞİ YARALANDI 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Vali Murat Zorluoğlu beraberinde İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ile birlikte, Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi’nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, olaya müdahale etmek isterken yaralanan polis memuru E.E.’yi tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Doktorlardan durumu hakkında bilgi aldıktan sonra açıklamalarda bulunan Vali Murat Zorluoğlu, olayda polis memuru ile birlikte 9 kişinin yaralandığını ve 3 şüphelinin gözaltına alındığını belirterek şöyle konuştu:

        “Saat 21.15 sıralarında ilimiz Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi’nde bir kavga olduğuna dair ihbar neticesinde, Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğümüzden bir ekibimiz, kavgaya müdahale etmek üzere süratle olay yerine intikal etmiştir ve bu ekibimiz tarafların kavgasına müdahale esnasında bir polis memurumuz maalesef, ateşli silahla yaralanmıştır. Biraz önce kendisini ziyaret ettik. Şu anda tıbbi müdahale devam ediyor. Durumu stabil, bilinci açıktır. Tabi ateşli silahla yaralanmış olması nedeniyle yoğun bir takip söz konusu tıbbi anlamda. Ümidimiz, inşallah şifayla buradan taburcu olması yönündedir. Bu vesileyle biraz önce eşi hanımefendiyle de görüştük. Kendisine, çocuklarına, hem ailesine hem de emniyet teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu silahlı kavga esnasında 7 tanesi silahlı, 1 tanesi de silahsız olmak üzere 8 kişi daha yaralanmıştır. Bunlar da hem bu hastanemizde, hem de diğer hastanelerde tedavi altına alındılar. Bu 8 yaralıdan 1 tanesinin hayati tehlikesi vardır, ağır yaralı olarak tabir edebiliriz. 1’i ağır yaralı, 7 tanesi hafif düzeyde yaralıdır. Tatsız bir hadise, özellikle gurur kaynağımız olan Emniyet teşkilatımızın 180’inci kuruluş yılını kutladığımız bu haftada, böyle bir nahoş hadisenin gerçekleşmiş olması hepimizi derinden üzmüştür. Olay geçmişe dayalı bir husumetten kaynaklanmıştır ve şu ana kadar 3 kişi gözaltına alınmıştır” dedi.

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