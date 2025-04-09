Diyarbakır'daki 'kız kaçırma' kavgasında 9 yaralıdan 1'i öldü; gözaltı sayısı 20'ye çıktı

Hastanede tedavisi süren yaralılardan Ferhat Tangüner, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Tangüner’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim edilerek Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Silahlı çatışma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde vurulduğu anlaşılan kişinin yardım çığlıkları ile art arda patlayan silah sesleri gecenin karanlığında yankılandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 14’üncü Sokak’ta meydana geldi. İki aile arasında ‘kız kaçırma’ nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Kavgada, olaya müdahale etmeye çalışan polis memuru E.E. (31) ile birlikte 9 kişi yaralandı. Seken kurşunlar park halindeki araç ve iş yerlerine isabet etti.

DİYARBAKIR’da iki aile arasında ‘kız kaçırma’ meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaralanan 9 kişiden Ferhat Tangüner, tedavi gördüğü hastane hayatını kaybetti. Olaya ilişkin gözaltı sayısı ise 20’ye ulaştı.

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