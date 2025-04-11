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        Eteği zincire takılınca motosiklet devrildi; kaza kamerada

        DİYARBAKIR'da, sürücünün arkasında oturan kadının elbisesinin zincire takılmasıyla motosikletin devrildiği anlar kameraya yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 11:20 Güncelleme: 11.04.2025 - 11:25
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        Eteği zincire takılınca motosiklet devrildi; kaza kamerada
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        DİYARBAKIR’da, sürücünün arkasında oturan kadının elbisesinin zincire takılmasıyla motosikletin devrildiği anlar kameraya yansıdı.

        Kaza, dün öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi Yenişehir Mahallesi İstasyon Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen motosiklette yolcu olan kadının elbisesi zincire takıldı. Kadın düşerken, sürücünün kontrolü kaybetmesiyle motosiklet de devrildi. Motosikletin arkasında ilerleyen araçlar durdu. Sürücü önce arkalarında aracın kendilerine çarptığını sandı, ardından kadının elbisesinin zincire takıldığını gördü.

        Olayı gören sürücülerden biri aracındaki kesici aleti getirerek kadının eteğini zincirden kurtardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosikleti sürücüsü ve kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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