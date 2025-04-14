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        Narin cinayetinde 6'sı tutuklu 15 sanık, 'Suçluyu kayırma' suçundan hakim karşısında (6)

        ROJİN'İNBABASI: 7 AYDIR ÇOK ACI ÇEKİYORUZVan'da, 27 Eylül 2024'te kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin'in (21) babası Nizamettin Kabaiş, Narin Güran cinayetine ilişkin 6'sı tutuklu, 15 sanığın 'Suçluyu kayırma' suçundan 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı duruşmanın görüldüğü Diyarbakır Adliyesi'ne geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 17:45 Güncelleme: 14.04.2025 - 17:50
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        Narin cinayetinde 6'sı tutuklu 15 sanık, 'Suçluyu kayırma' suçundan hakim karşısında (6)
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        ROJİN’İNBABASI: 7 AYDIR ÇOK ACI ÇEKİYORUZ

        Van'da, 27 Eylül 2024’te kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin'in (21) babası Nizamettin Kabaiş, Narin Güran cinayetine ilişkin 6’sı tutuklu, 15 sanığın 'Suçluyu kayırma' suçundan 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı duruşmanın görüldüğü Diyarbakır Adliyesi’ne geldi. Burada yaptığı açıklamada kızının katillerinin bulunmasını isteyen Kabaiş, “Ben de adalet için buraya geldim. Diyarbakır Adliyesi’nin önüne geldim. Rojin Kabaiş’in dosyası karanlıkta kaldı. 7 aydır acı çekiyoruz. Çok zor durumdayız. 5-6’ncı defadır Van’a gidip geliyorum. Sürekli acı çekiyoruz, hala da ‘Dosyada gizlilik kararı var’ deniliyor. Dosyanın çıkan kısmında yazılıdır, ‘2 erkeğe ait DNA var’ deniliyor. O da boğazındadır. Taşıyan kişiler olsa, güvenlik personelleri olsa, jandarma olsa, hepsine bakmışlar, bulaşma söz konusu değil. Dosyada, ‘2 kişiye ait DNA vardır, darp izleri vardır sırtında, parmağı kırık’ deniliyor. ‘Suçluları bunlardır’ diyor, ben de bu kişilerin yakalanıp cezalandırılmasını istiyorum. Talebim, gizlilik kalsın. 7 aydır çok acı çekiyoruz, çok zor durumdayız. Neden bu gizlilik? Neden şimdiye kadar kimse gözaltına alınmadı? Görevini ihmal edenler dahi gözaltında kimse yok. Zor durumdayım” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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