Diyarbakır'da Türkiye'nin en uzun sulama tünelinin kazısı başladı

GÜNEYDOĞU Anadolu Projesi’nin (GAP) en önemli etaplarından olan Silvan Projesi kapsamında Türkiye’nin en büyük sulama tüneline sahip olacak Silvan Sulama Tüneli’nin kazısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans sistemiyle katıldığı törenle başladı.

Dicle Havzası’nda yer alan, GAP’ın en önemli etaplarından olan ve 255 milyar TL’ye mal olan Silvan Projesi kapsamında Türkiye’nin en büyük sulama kanalı olacak Silvan Sulama Tüneli’nin kazısı için tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans sistemiyle katıldığı törene, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Batman Valisi Ekrem Canalp, AK Parti milletvekilleri Suna Kepolu Ataman, Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz, Ferhat Nasıroğlu, Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi (TARPOL) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mehdi Eker, Silvan Kaymakamı Hasan Uğuz, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, DSİ 10’uncu Bölge Müdürü Zafer Akın, Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan ile kamu kurumlarının müdürleri de katıldı.

SANİYEDE 212 METREKÜP SUYU, SAHALARA İLETECEK

255 milyar TL’ye mal olması planlanan Silvan Projesi ile Diyarbakır il merkezi, Silvan ve Bismil ilçelerine ait ovalarda toplam 2 milyon 350 bin 580 dekar alanın sulanması hedefleniyor. Silvan Barajı’nda depolanacak 7 milyar metreküp su projenin kilit ünitelerinden biri olan Silvan Tüneli sayesinde tarım arazilerine iletilecek. 13 bin 236 metre uzunluğundaki Silvan Tüneli; 10 metrelik iç, 11,20 metrelik dış çapa sahip olacak. Silvan Sulama Tüneli tamamlandığında tünelin bitmiş çapı, yaklaşık 4 katlı bir binaya eşit olacak. 11,7 milyar TL’ye mal olacak tünel, saniyede 212 metreküp suyu Silvan Projesi sulama sahalarına iletecek. Silvan Sulama Tüneli’nin 192 metreküp olan debisi Türkiye’nin en hızlı akan Çoruh Nehri’nin ortalama debisinden 20 metreküp daha fazla olacak.

2 BİN 500 TON AĞIRLIĞA SAHİP DELME MAKİNASIYLA KAZIYA BAŞLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasının ardından tünelin kazısına, 120 metre uzunluğuna ve 2 bin 500 ton ağırlığa sahip tünel delme makinesiyle başlandı. Törende konuşan Vali Murat Zorluoğlu, Silvan Barajı Projesi’nin sadece Diyarbakır’a değil, ülke ekonomisine de önemli katkılar sağlayacağını belirterek, “Binlerce yıllık tarihiyle birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış kadim şehir, medeniyetler şehri, sahabeler ve peygamberler şehri Diyarbakır bugün yine tarihi günlerinden birini yaşıyor. Diyarbakır'ın bereketli topraklarını suyla buluşturacak, yalnızca ilimizin değil, bölgemiz ve ülkemizin ekonomisine, refahına, kalkınmasına büyük değer katacak Silvan Barajı'nda çok önemli bir aşamaya hep beraber şahitlik yapıyoruz. Büyük bir mutluluk ve gururla Diyarbakır’ımızın çılgın projesi Silvan Barajı'nın tünel çalışmalarına ‘Bismillah’ diyerek start veriyoruz. Bu proje 2 milyon 350 bin dekar araziyi suyla buluşturacak. Tarımsal üretimimizi 2-3 kat artıracak, istihdama ciddi katkılar yapacak. Diyarbakır'ın ekonomik ve sosyal yapısında büyük dönüşümlere zemin oluşturacak gerçek bir kalkınma hamlesidir. Bugün burada sadece bir tören gerçekleştirmiyoruz. Esasında hep birlikte tarihe not düşüyoruz” dedi.