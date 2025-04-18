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        Diyarbakır'da son 2 yılda ele geçirilen 20 ton esrar imha edildi

        DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde son 2 yılda yürütülen 226 soruşturmada ele geçirilen 20 ton 766 kilo esrar imha edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 15:46 Güncelleme: 18.04.2025 - 15:50
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        Diyarbakır'da son 2 yılda ele geçirilen 20 ton esrar imha edildi
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        DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde son 2 yılda yürütülen 226 soruşturmada ele geçirilen 20 ton 766 kilo esrar imha edildi.

        Lice ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı, Lice Komando Alay Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 2 yılda gerçekleştirilen Narko-Terör operasyonları kapsamında yürütülen 226 soruşturmada toplamda 20 ton 766 kilo esrar ele geçirildi. Soruşturmalar kapsamında 1941 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

        200 LİTRE MAZOT KULLANILARAK YAKILDI

        Piyasa değeri 10 milyar lirayı bulan uyuşturucu maddeler Diyarbakır Valiliği'nce oluşturulan heyet huzurunda Lice İlçe Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde imha alanında yakılarak imha edildi. Uyuşturucu maddelerin imhası için 200 litre mazot kullanıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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