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        Diyarbakır merkezli 7 ilde 4 milyar TL işlem hacimli yasa dışı bahis operasyonunda 48 tutuklama

        DİYARBAKIR merkezli 7 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 75 şüpheliden 48'i tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 23:23 Güncelleme: 18.04.2025 - 23:23
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        Diyarbakır merkezli 7 ilde 4 milyar TL işlem hacimli yasa dışı bahis operasyonunda 48 tutuklama
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        DİYARBAKIR merkezli 7 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 75 şüpheliden 48'i tutuklandı. Yapılan araştırmada yasa dışı bahis ağının 4 milyar lira olduğu belirlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik 6 aydır sürdürülen çalışmalarda 4’ü cezaevinde 79 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin Diyarbakır, Hatay, Gaziantep, Kocaeli, Van, Bingöl ve Şanlıurfa’da belirlenen adreslerine 14 Nisan’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 75 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında yasa dışı bahis ağının yaklaşık 4 milyar Türk Lirası işlem hacmine ulaştığı tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15’i, çıkarıldıkları mahkemece ev hapsi ile serbest bırakıldı. 48 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğerleri serbest bırakıldı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 11 milyon lira değerine sahip 10 araca, 7 ruhsatsız silaha, çok sayıda mermi ve bir miktar sentetik uyuşturucu maddeye el konuldu.

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