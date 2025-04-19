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        Amed Sportif Faaliyetler - Çorum FK: 1-0

        STAT:DiyarbakırHAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu, Nurettin Dinçer Demir, Azad İlhanAMED SPORTİF FAALİYETLER: Erce Kardeşler, Uğur Adem Gezer, Mehmet Yeşil, Murat Uçar, Ömer Bayram, Sinan Kurt (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 21:33 Güncelleme: 19.04.2025 - 21:35
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        Amed Sportif Faaliyetler - Çorum FK: 1-0
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        STAT:Diyarbakır

        HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu, Nurettin Dinçer Demir, Azad İlhan

        AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erce Kardeşler, Uğur Adem Gezer, Mehmet Yeşil, Murat Uçar, Ömer Bayram, Sinan Kurt (Dk. 90+2 Veli Çetin), Adama Traore (Dk.71 Keita), Çekdar Orhan (Dk.78 Oktay Aydın), Yılmaz Ceylan (Dk.78 Adekanye) Fernando (Dk.71 Cassubie) Moreno

        ÇORUM FK: Hasan Hüseyin Akınay, Loick Landre, Zargo, Erkan Kaş, Atila Turan (Dk.67 Kerem Kalafat), Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak (Dk. 46 Tunahan Ergül), Burak Süleyman (Dk.85 Ozan Sol), Atakan Cangöz, Eren Karadağ (Dk. 46 Geraldo), Ali Akman (Dk.67 Verheydt)

        GOLLER: Dk. 42 Moreno (Amed Sportif Faaliyetler)

        SARI KARTLAR: Murat Uçar, Moreno, Sinan Kurt, Adekanye (Amed Sportif Faaliyetler), Zargo, Hasan Hüseyin Akınay, Ozan Sol (Çorum FK)

        AMED Sportif Faaliyetler, 1’inci Lig’in 35’inci haftasında sahasında konuk ettiği Çorum FK’yı 1-0 yendi.

        Maçta, 13'üncü dakikada ceza alanına giren Amedsporlu Fernando, rakip takımın oyuncusunun müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Muhammet Metoğlu penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Moreno topu direğe vurdu.

        23'üncü dakikada Çorum FK atağında ceza alan çizgisi önünde topla buluşan Burak Süleyman'ın şutu üst direkten auta çıktı.

        43'üncü dakikada orta sahada topla buluşan Amedsporlu Çekdar Orhan savunmanın arkasına kaçan Moreno'ya topu attı. Moreno tek vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-0.

        Maçın ilk yarısı Amed Sportif Faaliyetler'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

        64'üncü dakikada Çorum FK oyuncusu Burak Süleyman ile taraftarlar arasında karşılıklı atışma sonrası tribünlerden sahaya yabancı maddeler atıldı ve oyun durdu.

        76'ncı dakikada Amedspor’da ceza alanı önünde topla buluşan Cassubie’nin yerden vuruşunda top kalecide kaldı.

        Amed Sportif Faaliyetler, evinde karşılaştığı Çorum FK’yı 43’üncü dakikada bulduğu golle 1-0 yendi.

        ‘GEÇMİŞ OLSUN SIRRI ABİ' PANKARTIYLA ÇIKTILAR

        Öte yandan Amed Sportif Faaliyetler futbolcuları, kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından tedavisi süren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için ‘Geçmiş Olsun Sırrı Abi’ yazılı pankartla sahaya çıkarken, taraftarlar ise ‘Barışın Yüreği Büyüktür, Bu Yürek Susmayacak, Seninleyiz Sırrı Abi’ yazılı pankart açtı.

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        Galeri

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