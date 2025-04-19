Amed Sportif Faaliyetler - Çorum FK: 1-0

Öte yandan Amed Sportif Faaliyetler futbolcuları, kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından tedavisi süren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için ‘Geçmiş Olsun Sırrı Abi’ yazılı pankartla sahaya çıkarken, taraftarlar ise ‘Barışın Yüreği Büyüktür, Bu Yürek Susmayacak, Seninleyiz Sırrı Abi’ yazılı pankart açtı.

64'üncü dakikada Çorum FK oyuncusu Burak Süleyman ile taraftarlar arasında karşılıklı atışma sonrası tribünlerden sahaya yabancı maddeler atıldı ve oyun durdu.

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