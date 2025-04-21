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        Diyarbakır'da aileler arasında taşlı sopalı kavga kamerada: 2'si çocuk, 5 yaralı

        DİYARBAKIR'da iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada 2'si çocuk, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 12:17 Güncelleme: 21.04.2025 - 12:20
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        Diyarbakır'da aileler arasında taşlı sopalı kavga kamerada: 2'si çocuk, 5 yaralı
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        DİYARBAKIR’da iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada 2’si çocuk, 5 kişi yaralandı. Kavga, cep telefonuyla görüntülendi.

        Olay, dün akşam saatlerinde Hani ilçesi kırsal Abacılar Mahallesi’nde meydana geldi. İki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Taşlı, sopalı kavgada R.K. (43) C.K. (19), F.K. (18), K.K. (17) ve E.K. (17) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kavga ise cep telefonuyla kaydedildi.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma mahallede güvenlik önlemi aldı.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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