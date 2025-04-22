Otomobille çarpışan hafif ticari araç takla attı; 2 yaralı

Kaza, dün akşam saatlerinde, Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 520'nci Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, A.A. idaresindeki 34 HHM 713 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Hafif ticari araç, takla atıp ters döndü. Kazada 2 sürücü de yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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