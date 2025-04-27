Park halindeki araçtaki yangına havai fişek neden olmuş
DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde park halindeyken yanarak kullanılamaz hale gelen hafif ticari araca hava fişek isabet ortaya çıktı.
DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde park halindeyken yanarak kullanılamaz hale gelen hafif ticari araca hava fişek isabet ortaya çıktı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 25 Nisan akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, park halindeyken alev aldı. İhbarla adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Hafif ticari araç kullanılamaz hale gelirken, yangın cep telefonuyla görüntülendi.
ÇOCUKLARIN ATTIĞI HAVAİ FİŞEK ARACA İSABET ETMİŞ
Güvenlik kameralarında yapılan incelemede yangının, sitenin bahçesinde oyun oynayan çocukların attığı hava fişeğin araca isabet etmesiyle gerçekleştiği ortaya çıktı. Görüntülerde, hava fişeği ateşleyen çocuklar, araca isabet etmesinin ardından hızla kaçıyor. Aracı kullanılamaz hale gelen sürücünün şikayeti üzerine polis, çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.