'Su samurları çöpte yiyecek arıyor, suyu kirletmeyin'

DİYARBAKIR’da Dicle Nehri kenarında insanlara kadar yaklaşıp çöplerden yiyecek arayan su samurları, cep telefonuyla görüntülendi. Biyoçeşitlilik ve Çevre Koruma Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, “Son dönemlerde sudaki balıkları avlamadığı görülüyor. Yiyecek aramak için maalesef su dışında, çöplükleri dolaşma durumunda kalıyorlar. Demek ki suyu kirleten unsurlar balıklara sirayet edince, bu balıklar su samurları tarafından yenmiyor. Bu yüzden bizim suları temiz tutmamız lazım” dedi.

Bismil ilçesi Dicle Mahallesi’nde bulunan Millet Bahçesi Vedat Aydın Parkı’ndan geçen Dicle Nehri kıyısında 2 su samuru, cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, su samurlarının nehir kıyısında dolaştığı ve çöplerin içerisinde yiyecek bir şeyler aradıkları görüldü. Çevredeki insanlardan kaçmayan su samurları uzun süre kıyıda dolaşıp, yiyecek aradıktan sonra gözden kayboldu.

‘BİYOÇEŞİTLİLİK ÜZERİNDE OLUMSUZ BİR ETKİYE SAHİP’

Bu görüntüler üzerine nehrin atıklar yüzünden kirlendiğini ve su samurlarının yiyecek konusunda sıkıntılar yaşadığını belirten Biyoçeşitlilik ve Çevre Koruma Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, “Dicle Nehri son dönemlerde bazı sıkıntılı süreçler yaşıyor. Bunlardan biri çevrede yağış azlığına bağlı olarak su seviyesinin azlığıdır. Bir diğer önemli sorun da maalesef su kirliliğidir. Özellikle evsel atıklar, sanayi atıkları ve tarımdan gelen ilaç ve gübrelerden dolayı maalesef sular ciddi biçimde kirleniyor. Bu kirlilik özellikle biyoçeşitlilik üzerinde olumsuz bir etkiye sahip oluyor. Bundan dolayı burada yaşayan pek çok balık türü, omurgasız hayvanlar, su kuşları ve su memelileri etkileniyor. Su samurları bölgemizde sıklıkla görülen bir türdür. Son dönemlerde sudaki balıkları avlamadığı görülüyor, yiyecek aramak için maalesef su dışında, çöplükleri dolaşma durumunda kalıyorlar. Demek ki suyu kirleten unsurlar balıklara sirayet edince, bu balıklar su samurları tarafından yenmiyor. Bu yüzden bizim suları temiz tutmamız lazım. Biyoçeşitlilik açısından bu önemlidir” diye konuştu.