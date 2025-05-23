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        Yanan kamyonette cesetleri bulunan baba- oğul soruşturmasında 7 şüpheli adliyede (2)

        4TUTUKLAMADiyarbakır'da Remzi Sati (50) ile oğlu Muhammed'in (15) yanan kamyonette cansız bedeninin bulunması ile ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 21:34 Güncelleme: 23.05.2025 - 21:34
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        Yanan kamyonette cesetleri bulunan baba- oğul soruşturmasında 7 şüpheli adliyede (2)
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        4TUTUKLAMA

        Diyarbakır’da Remzi Sati (50) ile oğlu Muhammed'in (15) yanan kamyonette cansız bedeninin bulunması ile ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İ.K. ve A.M.İ. ile ismi öğrenilmeyen 2 kişi, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği’nde tutuklandı. Diğer şüpheliler ise 2’si adli kontrolle olmak üzere serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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