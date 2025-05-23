Yanan kamyonette cesetleri bulunan baba- oğul soruşturmasında 7 şüpheli adliyede (2)
4TUTUKLAMADiyarbakır'da Remzi Sati (50) ile oğlu Muhammed'in (15) yanan kamyonette cansız bedeninin bulunması ile ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
4TUTUKLAMA
Diyarbakır’da Remzi Sati (50) ile oğlu Muhammed'in (15) yanan kamyonette cansız bedeninin bulunması ile ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İ.K. ve A.M.İ. ile ismi öğrenilmeyen 2 kişi, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği’nde tutuklandı. Diğer şüpheliler ise 2’si adli kontrolle olmak üzere serbest bırakıldı.
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