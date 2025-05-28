Belediye binasında tartıştığı amcasını tabancayla yaraladı
DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde S.
DİYARBAKIR’ın Bismil ilçesinde S.B., belediye hizmet binasında tartıştığı amcası T.B.’yi tabancayla yaraladı.
Olay, öğle saatlerinde Bismil Belediyesi hizmet binasında meydana geldi. S.B. ile karşılaştığı amcası T.B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada S.B., yanında getirdiği tabancayla amcası T.B.’ye ateş ederek bacağından yaraladı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınan T.B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.