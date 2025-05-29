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        Diyarbakır Havalimanı pistinde çatlak; uçaklar başka meydanlara divert etti

        DİYARBAKIR Havalimanı, pistte oluşan çatlak nedeniyle geçici olarak uçuşa kapatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 21:32 Güncelleme: 29.05.2025 - 21:32
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        Diyarbakır Havalimanı pistinde çatlak; uçaklar başka meydanlara divert etti
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        DİYARBAKIR Havalimanı, pistte oluşan çatlak nedeniyle geçici olarak uçuşa kapatıldı. Uçaklar, çevre illerdeki meydanlara divert etti.

        Diyarbakır Havalimanı, pistte oluşan çatlak nedeniyle akşam saatlerinde geçici olarak uçuş trafiğine kapatıldı. Havalimanına inmesi beklenen uçaklar, komşu illerin havalimanlarına divert etti. ⁠Diyarbakır'dan yapılacak uçuşlar için ise yolcular, uçakların divert ettiği meydanlara karayolu ile transfer edilecek. Pistte onarım çalışmalarına başlandığı, havalimanının 02.00'ye kadar kapalı kalacağı öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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