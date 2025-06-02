Düştüğü sulama kanalında kayboldu

Silvan ilçesi Kırsal Güzderesi Mahallesi yakınında sabah saatlerinde Y.B., DSİ'ye ait sulama kanalına düşüp akıntıya kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Diyarbakır ve Batman’dan AFAD, itfaiye ve Sualtı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin Y.B.’yi arama çalışmaları sürüyor.

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