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DiyarbakırValisi Murat Zorluoğlu, 13 katlı apartmanda çıkan yangına ilişkin olay yerinde yaptığı açıklamada 2'si çocuk 3 kişinin öldüğünü açıkladı.
DiyarbakırValisi Murat Zorluoğlu, 13 katlı apartmanda çıkan yangına ilişkin olay yerinde yaptığı açıklamada 2'si çocuk 3 kişinin öldüğünü açıkladı.
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