Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda yangın paniği; Anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetti (6)

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde 13 katlı apartmanda çıkan yangında hayatını kaybeden Bircan Çavdar ile çocukları Yunus Emre, Zeynep ve Elif Çavdar’ın cenazelerinin Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemleri tamamlandı. Baba Süleyman Çavdar ve yakınlarına teslim edilen cenazeler, Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Asri Mezarlığı’na getirildi. Anne ve 3 çocuğunun cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla yan yana toprağa verildi.

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