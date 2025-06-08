Anne ile 3 çocuğunun öldüğü yangında 5 şüpheli adliyede

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde 13 katlı apartmanda çıkan, anne ile 3 çocuğunun öldüğü yangında gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Fırat Mahallesi 564'üncü Sokak'ta bulunan bir sitedeki 13 katlı apartmanda, 5 Haziran'da akşam saatlerinde yangın çıktı. Elektrik şaft boşluğundan çıktığı değerlendirilen yangın sırasında merdiven boşlukları dumanla kaplandı. İtfaiyenin sepetli vinci ve yakındaki bir nakliye şirketinin eşya taşıma asansörü ile bina sakinleri tahliye edildi. Dumandan etkilenenlere ambulanslarda ilk müdahaleleri yapıldı. 17 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan kişilerden Bircan Çavdar (36) ile çocukları Yunus Emre (12), Zeynep (4) ve Elif Çavdar (4), kurtarılamadı. Anne ve çocuklarının cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından baba Süleyman Çavdar ve yakınlarına teslim edildi. Cenazeler, 6 Haziran'da Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Asri Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılarak, bir başsavcı vekili koordinesinde 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Soruşturma kapsamında binanın müteahhidi, şantiye şefi ve yöneticisi ile yapı denetim sorumlusu ve 1 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edildi.