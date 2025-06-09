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        Biçerdöverden kopan römork devrildi; o anlar kamerada

        DİYARBAKIR'ınBismil ilçesinde biçerdöverden kopan römorkun devrildiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 17:05 Güncelleme: 09.06.2025 - 17:10
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        Biçerdöverden kopan römork devrildi; o anlar kamerada
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        DİYARBAKIR'ınBismil ilçesinde biçerdöverden kopan römorkun devrildiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, öğle saatlerinde Bismil ilçesi Kırsal Kurtoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Bir tarlada buğday hasadı yapıldığı sırada, biçerdövere bağlı römork koptu. Yokuştan inen römork, daha sonra devrildi. Olay, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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