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        Eczacıyı tabancayla vurarak öldüren eski çalışanı tutuklandı (2)

        CEZAEVİNEGÖNDERİLDİDiyarbakır'da, daha önce çalıştığı eczanede maaşını alamadığı iddiasıyla tartıştığı iş yeri sahibi eczacı Fatih Ufuk Yıldız'ı tabancayla vurarak öldüren Mustafa Mengüç, yakalanıp gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 15:42 Güncelleme: 11.06.2025 - 15:42
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        Eczacıyı tabancayla vurarak öldüren eski çalışanı tutuklandı (2)
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        CEZAEVİNEGÖNDERİLDİ

        Diyarbakır’da, daha önce çalıştığı eczanede maaşını alamadığı iddiasıyla tartıştığı iş yeri sahibi eczacı Fatih Ufuk Yıldız’ı tabancayla vurarak öldüren Mustafa Mengüç, yakalanıp gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mengüç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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