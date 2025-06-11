Eczacıyı tabancayla vurarak öldüren eski çalışanı tutuklandı (2)

Diyarbakır’da, daha önce çalıştığı eczanede maaşını alamadığı iddiasıyla tartıştığı iş yeri sahibi eczacı Fatih Ufuk Yıldız’ı tabancayla vurarak öldüren Mustafa Mengüç, yakalanıp gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mengüç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

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