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        Anne ile 3 çocuğunun öldüğü yangına ilişkin 2 kişi daha gözaltına alındı

        DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde 13 katlı apartmanda çıkan, anne ile 3 çocuğunun öldüğü ve 2 şüphelinin tutuklandığı yangında, hakkında gözaltı kararı verilen 2 şüpheli, yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 14:12 Güncelleme: 12.06.2025 - 14:15
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        Anne ile 3 çocuğunun öldüğü yangına ilişkin 2 kişi daha gözaltına alındı
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        DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde 13 katlı apartmanda çıkan, anne ile 3 çocuğunun öldüğü ve 2 şüphelinin tutuklandığı yangında, hakkında gözaltı kararı verilen 2 şüpheli, yakalandı.

        Fırat Mahallesi 564'üncü Sokak'taki sitedeki 13 katlı apartmanda, 5 Haziran akşamı yangın çıktı. Elektrik şaft boşluğundan çıktığı değerlendirilen yangında, merdiven boşlukları dumanla kaplandı. İtfaiyenin sepetli vinci ve yakındaki bir nakliye şirketinin eşya taşıma asansörü ile binadakiler tahliye edildi. Dumandan etkilenenlere ambulanslarda ilk müdahaleleri yapıldı. 17 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınanlardan Bircan Çavdar (36) ile çocukları Yunus Emre (12), Zeynep (4) ve Elif Çavdar (10) kurtarılamadı. Anne ve çocuklarının cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından baba Süleyman Çavdar ve yakınlarına teslim edildi. Cenazeler, 6 Haziran'da Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılıp, bir başsavcı vekili koordinesinde 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Soruşturma kapsamında binanın müteahhidi, şantiye şefi ve yöneticisi ile yapı denetim sorumlusu ve 1 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden müteahhit M.A. ile yapı denetim sorumlusu B.C., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Soruşturma kapsamında 2 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 1 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltı kararı verilen 2 şüpheli, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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