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        Tartıştığı babasını başına çekiçle vurarak ağır yaralayan oğlu tutuklandı

        DİYARBAKIR'da tartıştığı babası Mehmet Bozkuç'u (44) başına çekiçle vurarak ağır yaralayan Yusuf Bozkuç (20) tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 16:17 Güncelleme: 16.06.2025 - 16:17
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        Tartıştığı babasını başına çekiçle vurarak ağır yaralayan oğlu tutuklandı
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        DİYARBAKIR'da tartıştığı babası Mehmet Bozkuç'u (44) başına çekiçle vurarak ağır yaralayan Yusuf Bozkuç (20) tutuklandı.

        Olay, dün sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Bozkuç, bilinmeyen nedenle evde tartıştığı babası Mehmet Bozkuç'un başına çekiçle vurdu. Mehmet Bozkuç kanlar içinde yere yığılırken, aile fertlerinin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Baba, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne, buradan da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilerek tedaviye alındı. Mehmet Bozkuç'un hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, olayın ardından gözaltına alınan Yusuf Bozkuç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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