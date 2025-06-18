1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgada 2 tutuklama
DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde 2 grup arasında çıkan ve Süleyman Öztemel'in öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.
DİYARBAKIR’ın Sur ilçesinde 2 grup arasında çıkan ve Süleyman Öztemel’in öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.
Olay, 16 Haziran sabahı, Süleyman Nazif Mahallesi'nde meydana geldi. 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Süleyman Öztemel, kavgada, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Şüpheliler kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Öztemel, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Öztemel’in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Güvenlik kamerasına yansıyan olaya ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla, şüphelilerden B.Y. ile M.Y., yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
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