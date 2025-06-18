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        1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgada 2 tutuklama

        DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde 2 grup arasında çıkan ve Süleyman Öztemel'in öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 13:27 Güncelleme: 18.06.2025 - 13:30
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        1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgada 2 tutuklama
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        DİYARBAKIR’ın Sur ilçesinde 2 grup arasında çıkan ve Süleyman Öztemel’in öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

        Olay, 16 Haziran sabahı, Süleyman Nazif Mahallesi'nde meydana geldi. 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Süleyman Öztemel, kavgada, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Şüpheliler kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Öztemel, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Öztemel’in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Güvenlik kamerasına yansıyan olaya ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla, şüphelilerden B.Y. ile M.Y., yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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