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        İnşaat halindeki camide elektrik akımına kapılan 10 yaşındaki Hasan öldü

        DİYARBAKIR'ınÇınar ilçesinde girdiği inşaat halindeki camide elektrik akımına kapılıp düşen Hasan Gülçer (10), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 14:02 Güncelleme: 18.06.2025 - 14:05
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        İnşaat halindeki camide elektrik akımına kapılan 10 yaşındaki Hasan öldü
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        DİYARBAKIR'ınÇınar ilçesinde girdiği inşaat halindeki camide elektrik akımına kapılıp düşen Hasan Gülçer (10), hayatını kaybetti.

        Olay, dün akşam saatlerinde Çınar ilçesi Kırsal Yarımkaş Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat halindeki camiye giren Hasan Gülçer, burada elektrik akımına kapılarak yüksekten düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gülçer, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Hasan Gülçer'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Yarımkaş Mahallesi’ndeki aile kabristanında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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