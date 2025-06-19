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        Diyarbakır OSB Başkanı Fidan: İran'da sıkıntı olursa bu bize yansır

        DİYARBAKIR Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mustafa Fidan, "Çinkonun birçoğu İran'dan karşılanıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 15:44 Güncelleme: 19.06.2025 - 15:50
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        Diyarbakır OSB Başkanı Fidan: İran'da sıkıntı olursa bu bize yansır
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        DİYARBAKIR Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mustafa Fidan, "Çinkonun birçoğu İran'dan karşılanıyor. Hakkari'den İran'a işlenmesi için gönderiliyor. Irak'a baktığımızda, ihracatımızın yüzde 60'ı Kuzey Irak bölgesine gidiyor. İran'da sıkıntı olursa, bu bize yansır" dedi.

        Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti lokalinde basın toplantısı düzenledi. Toplantıya; Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Fidan, yönetim kurulu üyeleri, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Felat Bozarslan ve gazeteciler katıldı. Toplantıda konuşan Mustafa Fidan, İsrail ve İran arasındaki gerilimin bölge ekonomisine olumsuz yansıyacağını ifade ederek, "İran yanı başımızdadır. Bir savaş olduğu zaman bizi etkiler. Neden etkiler? Çinkonun birçoğu İran'dan karşılanıyor. Hakkari'den İran'a işlenmesi için gönderiliyor. Irak'a baktığımızda, ihracatımızın yüzde 60'ı Kuzey Irak bölgesine gidiyor. Suriye ile ihracatımız var gözüküyor. Üzerine barış süreci olması da güzel bir şey. Türkiye'nin atağa kalkması ile güzel günler göreceğiz diye ümit ediyoruz. Baktığınızda dış güçlerin buna tahammülü yok. Hem sanayi anlamında hem de savunma sanayisi konusunda Türkiye'de çok dehşet şeyler yapılıyor. Bununla ilgili İran'ın bize sıkıntısı olur mu; olur. İran'da sıkıntı olursa, bu bize yansır. Çünkü İran yanı başımızda ve Allah göstermesin bir savaş olursa, daha önce Suriye'de gördük ve yaşadık, milyonlarca insan Türkiye'ye geldi. O kardeşlerimizi almak zorunda kaldık. İran'da da aynı sıkıntı olur" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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