Sulama kanalına düşüp ters dönen otomobilin sürücüsünü ekipler kurtardı; o anlar kamerada

Kaza, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi Gürdoğan Mahallesi’nde meydana geldi. Elif K. yönetimindeki 34 HM 6945 otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sulama kanalına düştü. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Su seviyesinin diz boyunu aştığı kanalda itfaiye ekipleri ters dönen otomobilde sıkışan Elif K.’yı kurtarmak için çalışma başlattı. Makas yardımıyla otomobilin kapısı açılarak Elif K., sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen kadın, ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

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