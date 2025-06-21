Eren Bülbül'ün annesinden Diyarbakır'a mesaj: Hiçbir anne bayramını evlatsız geçirmesin

DİYARBAKIR'daİnsan Hakları Derneği (İHD) tarafından düzenlenen 'Barışa giden yol: Hafıza ve Adalet' programına sağlık sorunları nedeniyle katılamayıp, mesaj gönderen şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, "Kaç bayramdır Eren'siz geçiriyorum. Başka hiçbir annenin bayramlarını evlatsız geçirmesini istemiyorum. Başka annelerin evlatlarını kaybetmesine rıza gösteremem. Barışı savunmayayım da ne yapayım?" dedi.

İHD Diyarbakır Şubesi tarafından kentteki bir otelde 'Barışa giden yol: Hafıza ve Adalet' isimli konferans düzenlendi. Konferansa; İHD Eş Genel Başkanları Eren Keskin ile Hüseyin Küçükbalaban, Onursal Başkanı Akın Birdal, Barış akademisyenleri, İHD Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Yılmaz ile davetliler katıldı. Toplantının acıkış konuşmasını yapan Eren Keskin, ailelerin acılarına yakından tanıklık etmek amacıyla ilk kez böyle bir konferans düzenlendiğini ifade ederek, "İHD olarak 12 Eylül askeri darbesinin o en kötü koşulları döneminde ilk kurulan sivil toplum örgütüyüz. Bugün, ilk defa birbirimizin acılarına bu kadar yakından tanıklık edeceğiz ve ne kadar benzediğini göreceğiz. O nedenle bu toplantının çok önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

‘BEN BARIŞI DESTEKLİYORUM’

Toplantıya; Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül de davet edildi. Sağlık sorunları nedeniyle katılamayan Ayşe Bülbül’ün toplantıya gönderdiği mesajı okundu. Ayşe Bülbül, mesajında, "Sağlık sorunları yaşadığım için doktorum seyahate izin vermiyor. Bu nedenle aranızda olamadım. Ben barışı destekliyorum. Benim evladım şehit oldu. Başka annelerin yüreği yanmasın diye devletimizin ve milletimizin gittiği yoldan gidiyorum. Benim evladımın bedeninden 17 kurşun çıktı. Kaç bayramdır Eren'siz geçiriyorum. Başka hiçbir annenin bayramlarını evlatsız geçirmesini istemiyorum. Ben hala Eren'imden kalan tuşlu telefonu kullanıyorum. Başka annelerin evlatlarını kaybetmesine rıza gösteremem. Barışı savunmayayım da ne yapayım?" dedi.

'BARIŞ HEPİMİZE İYİ GELECEK'

Konferansa davet edilen, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan çatışmada babası Ahmet Kaymaz ile hayatını kaybeden Uğur Kaymaz'ın (12) annesi Makbule Kaymaz da sağlık sorunları nedeniyle katılamayıp, mesaj gönderdi. Anne Kaymaz, mesajında, "Başta sağlık problemlerinden ötürü aranızda olamadığım için özürlerimi iletiyorum. Barış için bir anne olarak bu anlamlı konferansı düzenleyen, emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Burada bulunan herkesi, acısını yüreğinde taşıyan tüm şehit ailelerini sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hayatını kaybeden tüm evlatlarımızı rahmetle özlemle anıyorum. Ben bir Kürt annesiyim. Oğlumu daha 12 yaşındayken babasıyla birlikte 13 kurşunla kaybettim. İkisinin mezarına sarılarak büyüttüm acımı. Bir annenin yaşayabileceği en ağır yükü taşıyorum yıllardır. Ama bu acının başka anaların yüreğine düşmemesi için buradayım. Barış için birlikte yaşamanın yollarını aramak için buradayım. Ne bir annenin daha yüreği yansın, ne bir çocuk daha mezarda büyüsün. Evlatlarımızı kaybettik. Ama umutlarımızı kaybetmek istemiyoruz. Bizler artık gözyaşı değil, adalet, eşitlik ve barış istiyoruz. Çünkü barış hepimize iyi gelecek" dedi. Konferans, daha sonra basına kapalı devam etti.