Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Mahmut Arıkan: İran'ın onurlu direnişini görmezden gelemeyiz

        SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "İran halkının ortaya koyduğu direnişi son derece kıymetli buluyoruz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 18:00 Güncelleme: 22.06.2025 - 18:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mahmut Arıkan: İran'ın onurlu direnişini görmezden gelemeyiz
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "İran halkının ortaya koyduğu direnişi son derece kıymetli buluyoruz. İşgalci bir rejime karşı onurlu bir direnişi görmezden gelemeyiz. Bu nedenle buradan, tüm dünya kamuoyuna çağrımızdır; kimse bu tabloya 'İran meselesi' olarak bakmasın" dedi.

        SP Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin Diyarbakır 8'inci Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere kente geldi. Selahaddin Eyyubi Camii ve Külliyesi İhsan Arslan Konferans Salonu'nda gerçekleşen kongrede il başkanlığına yeniden Abdurrahman Ergin atandı. Burada konuşma yapan Arıkan, 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili açıklamalarda bulunarak, "Saadet Partisi, akan kanı durduracak, şiddete son verecek, siyasetin alanını genişletecek, hak ve özgürlükler üzerindeki kısıtlamaların kalkmasına vesile olacak, dilin, kimliğin, kültürün, inancın ve düşüncenin kendisini ifade etmesine en uygun zemini hazırlayacak, barış, huzur ve kardeşlik iklimini tesis edecek, tüm bunları gücün keyfiliğine bırakmayıp hukuk ile şekillendirecek her samimi adımı, herkesten daha fazla desteklemektedir ve destekleyecektir. Gelinen noktada örgütün silah bırakmasını ve kendini feshetmesini olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. Ancak bölgemizde yaşanan gelişmelere baktığımızda bunu yeterli bulmuyoruz. Soykırımcı İsrail, Gazze'yi, Batı Şeria'yı, Lübnan'ı vururken, işgalci İsrail ordusu, Suriye topraklarında piknik yaparken, terörist İsrail, İran'ı bir iç karışıklığa sürüklemeye çalışırken Türk, Kürt, Arap, Farisi ve bölgenin tüm halkları, hepimizin birbirimizi el üstünde tutması gerekiyor. Bugün Türkiye'de Şeyh Said'in, Said-i Nursi'nin, Seyit Rıza'nın mezar yerleri halen bilinmiyor. Mezarlardan bile korkan bir yaklaşımla, yeni bir gelecek inşa edemeyiz. Buradan açık ve net bir çağrıda bulunuyorum; devlet artık bu ayıba son vermelidir. Şeyh Said'in, Said-i Nursi'nin ve Seyit Rıza'nın mezar yerleri açıklanmalıdır" dedi.

        'KARDEŞ İRAN HALKINA SABIR VE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM'

        ABD’nin İran’a yaptığı saldırıyla ilgili olarak İran halkına başsağlığı dileklerini ilettiğini söyleyen Arıkan; "Malumlarınız, hareketli bir gece yaşadık. Öncelikle küresel çetenin baş aktörü ABD'nin İran'a yönelik, İran'ın nükleer tesislerine dönük saldırılarını lanetliyorum. Meselenin ne nükleer tesis ne barış ne demokrasi ne de İran olmadığını biliyoruz. Amaç; özgür iradeleri susturmak, masumların sesini kısmak, coğrafyamızı teslim almaktır. Biz bu kirli planları görüyoruz. Biz bu tezgahların farkındayız. Bu vesileyle dost ve kardeş İran halkına başsağlığı ve sabır diliyor, siyonist İsrail'i bir kez daha lanetliyor, hukuku ayaklar altına alan bu saldırılarını kınıyorum. İran halkının ortaya koyduğu direnişi son derece kıymetli buluyoruz. İşgalci bir rejime karşı onurlu bir direnişi görmezden gelemeyiz. Bu nedenle buradan, tüm dünya kamuoyuna çağrımızdır; kimse bu tabloya 'İran meselesi' olarak bakmasın" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
        Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
        Pentagon: İran'ın nükleer programı yok oldu
        Pentagon: İran'ın nükleer programı yok oldu
        İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması ne anlama gelir?
        İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması ne anlama gelir?
        İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den açıklamalar
        İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den açıklamalar
        Kasımpaşa'da ayrılık: Burak Yılmaz
        Kasımpaşa'da ayrılık: Burak Yılmaz
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD, İran’daki 3 nükleer tesisi vurdu
        ABD, İran’daki 3 nükleer tesisi vurdu
        İsrail'deki yıkım görüntülendi
        İsrail'deki yıkım görüntülendi
        ABD'nin İran'a saldırısına ilişkin neler biliniyor?
        ABD'nin İran'a saldırısına ilişkin neler biliniyor?
        ABD'nin saldırıları sonrası petrol fiyatları ne kadar yükselir?
        ABD'nin saldırıları sonrası petrol fiyatları ne kadar yükselir?
        Yaz şimdi başlıyor! Sıcaklıklar 9 dereceye kadar artıyor!
        Yaz şimdi başlıyor! Sıcaklıklar 9 dereceye kadar artıyor!
        Bakan Uraloğlu’ndan İBB operasyonlarına ilişkin açıklama
        Bakan Uraloğlu’ndan İBB operasyonlarına ilişkin açıklama
        "Bitti" demeden bitmez
        "Bitti" demeden bitmez
        Gece yarısı mağaza açtırdı
        Gece yarısı mağaza açtırdı
        Edebi sopa!
        Edebi sopa!
        Kene vakaları arttı! Çocukları nasıl etkiliyor?
        Kene vakaları arttı! Çocukları nasıl etkiliyor?
        Ayakkabıların tarihi bu mağaraya dayanıyor
        Ayakkabıların tarihi bu mağaraya dayanıyor
        Guardiola'dan İlkay açıklaması!
        Guardiola'dan İlkay açıklaması!
        "Shakira'yı keşfedince beni unuttular"
        "Shakira'yı keşfedince beni unuttular"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Ateş'in silahlı saldırıda öl...
        Diyarbakır'da Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Ateş'in silahlı saldırıda öl...
        Muhtarlar derneği başkanını öldüren şüpheli tutuklandı (2)
        Muhtarlar derneği başkanını öldüren şüpheli tutuklandı (2)
        Kayıp kimliği için mekik dokudu; polis sayesinde sınava yetişti
        Kayıp kimliği için mekik dokudu; polis sayesinde sınava yetişti
        Muhtarlar derneği başkanını öldüren şüpheli yakalandı
        Muhtarlar derneği başkanını öldüren şüpheli yakalandı
        Eren Bülbül'ün annesinden Diyarbakır'a mesaj: Hiçbir anne bayramını evlatsı...
        Eren Bülbül'ün annesinden Diyarbakır'a mesaj: Hiçbir anne bayramını evlatsı...
        Sokak köpeğinin saldırdığı işçiyi arkadaşı kurtardı; o anlar kamerada
        Sokak köpeğinin saldırdığı işçiyi arkadaşı kurtardı; o anlar kamerada