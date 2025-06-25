Diyarbakır'da anız yangını kontrol altına alındı (2)

Diyarbakır’ın Silvan ilçesine bağlı kırsal Umur Mahallesi mevkisinde çıkan yangın, AFAD, Bismil, Hazro ilçeleri ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nden sevk edilen itfaiye araçları, İl Jandarma Komutanlığı’na ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait araçlarla yapılan 4 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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