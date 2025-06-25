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        Diyarbakır'da anız yangını kontrol altına alındı (2)

        4SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIDiyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı kırsal Umur Mahallesi mevkisinde çıkan yangın, AFAD, Bismil, Hazro ilçeleri ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden sevk edilen itfaiye araçları, İl Jandarma Komutanlığı'na ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait araçlarla yapılan 4 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 23:09 Güncelleme: 25.06.2025 - 23:15
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        Diyarbakır'da anız yangını kontrol altına alındı (2)
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        4SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

        Diyarbakır’ın Silvan ilçesine bağlı kırsal Umur Mahallesi mevkisinde çıkan yangın, AFAD, Bismil, Hazro ilçeleri ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nden sevk edilen itfaiye araçları, İl Jandarma Komutanlığı’na ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait araçlarla yapılan 4 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır),

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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