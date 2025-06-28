Apartman dairesinde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
DİYARBAKIR'da apartman dairesindeki klima ünitesinde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.
DİYARBAKIR’da apartman dairesindeki klima ünitesinde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.
Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi’ndeki Memur-Sen TOKİ konutlarında bulunan 6 katlı binanın 3’üncü katındaki dairede, öğle saatlerinde yangın çıktı. Dairedeki klima ünitesi, henüz bilinmeyen nedenle alev alıp yandı. İhbarla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü, 3 kişi ise dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenlerin 2’si ayakta tedavi edildi, 1’i hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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