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        Köprüde kayboldu ihbarı yapıldı, nehirden çıkarılıp hastaneye kaldırıldı

        DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde arkadaşının 'köprüde birdenbire yok oldu' şeklindeki ihbarının ardından ekiplerin Dicle Nehri'nde arama çalışması başlattığı Remzi Sarı, sudan çıkarılarak, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 22:20 Güncelleme: 30.06.2025 - 22:20
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        Köprüde kayboldu ihbarı yapıldı, nehirden çıkarılıp hastaneye kaldırıldı
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        DİYARBAKIR’ın Sur ilçesinde arkadaşının 'köprüde birdenbire yok oldu' şeklindeki ihbarının ardından ekiplerin Dicle Nehri'nde arama çalışması başlattığı Remzi Sarı, sudan çıkarılarak, hastaneye kaldırıldı.

        Olay, saat 19.00 sıralarında Sur ilçesi Şehitlik Mahallesi On Gözlü Köprü civarında meydana geldi. Arkadaşı, Remzi Sarı’nın On Gözlü Köprü’de yürürken bir anda ortadan kaybolduğu ihbarında bulundu. Dicle Nehri'ne düşmüş olacağı değerlendirilen Sarı için bölgeye ekipler sevk edildi. AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde olay yerine 1 dalgıç aracı, 1 bot, 2 dalgıç ve 5 arama-kurtarma teknisyeni yönlendirildi.

        Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren arama çalışması sonucu Remzi Sarı sudan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sarı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sarı'nın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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