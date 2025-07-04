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        Diyarbakır'da taraftarlar arasında bıçaklı kavga; 1 yaralı

        DİYARBAKIR'da düzenlenen futbol turnuvası sırasında taraftarlar arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 10:44 Güncelleme: 04.07.2025 - 10:50
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        Diyarbakır'da taraftarlar arasında bıçaklı kavga; 1 yaralı
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        DİYARBAKIR'da düzenlenen futbol turnuvası sırasında taraftarlar arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Fırat Mahallesi'nde bulunan millet bahçesindeki halı sahada meydana geldi. Bismil Belediyesi öncülüğünde düzenlenen 'Vedat Aydın Futbol Turnuvası'nda yarı finalde Göksu Avaşin Spor ile Üçtepe Spor karşılaştı. Karşılaşma penaltılara giderken, taraftarlar arasında çıkan tartışma tekmeli, yumruklu ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada ismi öğrenilemeyen bir kişi bıçaklandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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