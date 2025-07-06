Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Olayla ilgili olmayan 2 kişinin yaralandığı silahlı çatışmaya ilişkin 1 tutuklama

        DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde olayla ilgisi bulunmayan biri uzman çavuş 2 kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın faili 2 kardeşten S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 16:58 Güncelleme: 06.07.2025 - 16:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Olayla ilgili olmayan 2 kişinin yaralandığı silahlı çatışmaya ilişkin 1 tutuklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        DİYARBAKIR’ın Bismil ilçesinde olayla ilgisi bulunmayan biri uzman çavuş 2 kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın faili 2 kardeşten S.K. yakalanıp, tutuklandı.

        Olay, dün öğle saatlerinde Bismil ilçesi sanayi sitesinde meydana geldi. Tornacı dükkanı işleten kardeşler S.K. ve B.K. arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. B.K. otomobille dükkanın önüne gelerek silahla ateş açtı, S.K. ise pompalı tüfekle karşılık verdi. Açılan ateş sırasında karşı taraftaki dönerci dükkanında bulunan uzman çavuş M.B. (34) ile iş yeri çalışanı M.E. (29) yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Olayın ardından kaçan şüphelilerden S.K., polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. B.K.’nin yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti heyeti görüşmesi yarın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti heyeti görüşmesi yarın
        Kavurucu sıcaklar geliyor! 40 derecenin üzerine çıkacak!
        Kavurucu sıcaklar geliyor! 40 derecenin üzerine çıkacak!
        Antalya'da aslan paniği! 1 kişiyi ağır yaraladı!
        Antalya'da aslan paniği! 1 kişiyi ağır yaraladı!
        Kalça kemiği ameliyatından 4 saat sonra hayatını kaybetti
        Kalça kemiği ameliyatından 4 saat sonra hayatını kaybetti
        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında son durum
        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında son durum
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        Aileden izin almadan defnedilen cenazeyi başka mezara taşıdılar!
        Aileden izin almadan defnedilen cenazeyi başka mezara taşıdılar!
        Yasak aşk vahşeti! Kocasını, kuyumcu sevgilisine öldürttü!
        Yasak aşk vahşeti! Kocasını, kuyumcu sevgilisine öldürttü!
        Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri kararı!
        Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri kararı!
        Texas'ta sel felaketi: Can kaybı artıyor!
        Texas'ta sel felaketi: Can kaybı artıyor!
        Kusma ve ishalle ilerliyor! Çocuklarda mide-bağırsak enfeksiyonlarına dikkat!
        Kusma ve ishalle ilerliyor! Çocuklarda mide-bağırsak enfeksiyonlarına dikkat!
        İmdat çağrısı işe yaramadı
        İmdat çağrısı işe yaramadı
        Seine Nehri'nde 102 yıl sonra yüzme dönemi
        Seine Nehri'nde 102 yıl sonra yüzme dönemi
        Jhon Duran'ı yetiştiren antrenörden çarpıcı açıklamalar: Ölümcül
        Jhon Duran'ı yetiştiren antrenörden çarpıcı açıklamalar: Ölümcül
        Gençlerin dilinden anlamayanlara 20 Z kuşağı jargonu
        Gençlerin dilinden anlamayanlara 20 Z kuşağı jargonu
        Arda şov yaptı, R. Madrid yarı finalde!
        Arda şov yaptı, R. Madrid yarı finalde!
        Zeytinyağı ile yıkanıyorlardı!
        Zeytinyağı ile yıkanıyorlardı!
        Google’da sezonunun gözdesi Türkiye
        Google’da sezonunun gözdesi Türkiye
        Musk: Amerika Partisi kuruldu
        Musk: Amerika Partisi kuruldu
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar

        Benzer Haberler

        Dicle Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren kız çocuğu kurtarıldı
        Dicle Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren kız çocuğu kurtarıldı
        Diyarbakır'da çocukların süs havuzunda tehlikeli serinliği
        Diyarbakır'da çocukların süs havuzunda tehlikeli serinliği
        Diyarbakır'ın Çermik ilçesi doğal serinlik arayanların gözdesi
        Diyarbakır'ın Çermik ilçesi doğal serinlik arayanların gözdesi
        Diyarbakır'da şiddetli rüzgar etkili oldu
        Diyarbakır'da şiddetli rüzgar etkili oldu
        Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı
        Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı
        Diyarbakır'da elini levha kesme makinesine kaptıran işçi yaralandı
        Diyarbakır'da elini levha kesme makinesine kaptıran işçi yaralandı