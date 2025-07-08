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        18 yıl sonra başkasının çocuğu olduğu ortaya çıktı; bebeklerin karıştığı iddiası mahkemeye taşındı

        DİYARBAKIR'da 2007 yılında dünyaya gelen ve Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 16:13 Güncelleme: 08.07.2025 - 16:15
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        18 yıl sonra başkasının çocuğu olduğu ortaya çıktı; bebeklerin karıştığı iddiası mahkemeye taşındı
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        DİYARBAKIR’da 2007 yılında dünyaya gelen ve Y.A adı verilen erkek bebeğin, doğumdan sonra hastanede başka bir bebekle karıştığı iddiası mahkemeye taşındı. DNA testlerinde anne ve babası ile biyolojik bağının bulunmadığı ortaya çıkan Y.A.’nın ailesi, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

        Olay, 23 Mart 2007’de Diyarbakır Kadın Doğum Hastanesi’nde meydana geldi. Z.A. ve M.A. çiftinin bebekleri prematüre olarak dünyaya geldi. 650 gram doğan ve ailenin Y.A., adını verdiği erkek bebek, hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde kuvöze alındı. Çift, 2 ay sonra kendilerine verilen bebekle hastaneden ayrıldı.

        Ancak yıllar sonra yapılan kan tahlillerinde Y.A.’nın kan grubunun aile bireyleriyle uyuşmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine aile, özel bir klinikte DNA testi yaptırdı. Test sonucunda bebek Y.A. ile baba Z.A. ve anne M.A. arasında biyolojik bağ bulunmadığı belirlendi. Ailenin başvurusu üzerine Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan resmi DNA testinde de sonuç değişmedi. Raporda Y.A.’nın annesi ve babasının M.A. ve Z.A. olmadığı kesinleşti.

        BİYOLOJİK AİLESİNİN BULUNMASI TALEP EDİLDİ

        Aile, hastanede yapılan ihmal ve ihmalkarlığın araştırılması için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. Ailenin avukatı tarafından hazırlanan suç duyurusunda, doğum yapılan hastanede o tarihte doğum yapan ve ölü doğum bildirilen ailelerin çocuklarının tespit edilmesi ve Y.A.’nın biyolojik ailesinin bulunması talep edildi. Ayrıca, ihmali ya da kasıtlı bir şekilde karışıklığa neden olan kişilerin tespit edilip cezalandırılması için kamu davası açılması istendi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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