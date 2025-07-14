Ömer, kardeşi ve arkadaşını kurtaran babasına yardım etmek isterken akıntıya kapılmış

DİYARBAKIR'da Dicle Nehri'nde kaybolan Ömer Alpaydıncı'nın (17), boğulma tehlikesi geçiren kardeşi Umut (6) ile komşusu ve arkadaşı olan Bedran T.'yi (16) kurtaran babası Tahsin Alpaydıncı'ya yardım etmek için suya girdiği ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesinin kırsal Kesikağaç Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Dicle Nehri'ne giren Umut Alpaydıncı ve ağabeyi Ömer Alpaydıncı ile Bedran T. boğulma tehlikesi geçirdi. Alpaydıncı kardeşlerin babası Tahsin Alpaydıncı, oğullarından Umut ile komşuları Bedran'ı kurtardı. İhbarla olay bölgeye sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve polis ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan Umut ve Bedran hastaneye kaldırılırken, Ömer için nehirde arama çalışması başlatıldı.

Bu arada olaya ilişkin ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Balık tutmak için nehre giren Umut Alpaydıncı ve Bedran T.’nin boğulma tehlikesi geçirdiği, çocukların suda çırpındığını gören Tahsin Alpaydıncı’nın yardıma koştuğu belirtildi. Tahsin Alpaydıncı’nın oğlu Umut ve komşuları Bedran'ı kurtardığı, bu sırada ona yardım etmek için suya giren diğer oğlu Ömer Alpaydıncı’nın akıntıya kapıldığı bildirildi. Tahsin Alpaydıncı’nın Ömer’i kurtarmak için tekrar suya girdiği ancak, başarılı olmadığı ifade edildi.