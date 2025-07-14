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        Odunlukta çıkan yangında 2 itfaiye eri ve 1 hamile kadın dumandan etkilendi

        DİYARBAKIR'da odunlukta çıkan yangın, park halindeki otomobile de sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 20:33 Güncelleme: 14.07.2025 - 20:40
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        Odunlukta çıkan yangında 2 itfaiye eri ve 1 hamile kadın dumandan etkilendi
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        DİYARBAKIR’da odunlukta çıkan yangın, park halindeki otomobile de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, 2’si itfaiye eri ve 1 hamile kadın dumandan etkilendi.

        Yangın, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi 134’üncü sokakta bir eve ait odunlukta çıktı. Büyüyen alevler, odunluğun yanında park halindeki plakası öğrenilmeyen otomobile sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 2’si itfaiye personeli 1’i gebe kadın 3 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenler, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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