Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Ağladığı için gezdirdiği çocuğu kucağındayken silahlı kavganın ortasında kalıp ölmüş

        DİYARBAKIR'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavgada hayatını kaybeden Erkan Tekin'in (44) olayla ilgisinin olmadığı, ağlayan 7 aylık oğlunu sakinleştirmek için eşiyle dışarı çıktığı ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 11:28 Güncelleme: 19.07.2025 - 11:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağladığı için gezdirdiği çocuğu kucağındayken silahlı kavganın ortasında kalıp ölmüş
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        DİYARBAKIR’da 2 kişinin öldüğü silahlı kavgada hayatını kaybeden Erkan Tekin’in (44) olayla ilgisinin olmadığı, ağlayan 7 aylık oğlunu sakinleştirmek için eşiyle dışarı çıktığı ortaya çıktı. Tekin’in ağabeyi Ünal Tekin, “Kardeşim eşiyle birlikte çocuğu ağladığı için yürüyüşe çıkarmışlar. Kurşun gelip kardeşimi öldürdü. 1,5 yıllık evliydi. Vurulduğu anda yeğenim onun kucağındaydı. Şüphelilerin yakalanmasını istiyoruz” dedi.

        Olay, 16 Temmuz’da akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Medya Mahallesi 205’inci Sokak’ta meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki akraba aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Tabancayla açılan ateşte Erkan Tekin ile taraflardan A.A.G. (44) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolden Tekin ve A.A.G.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi. Polis ekipleri şüpheliler N.T. (38) ile ona yardım ettiği değerlendirilen 2 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

        ‘VURULDUĞU ANDA YEĞENİM ONUN KUCAĞINDAYDI’

        Hayatını kaybeden Erkan Tekin’in ağabeyi Ünal Tekin, kardeşinin olayla ilgisi olmadığını belirterek, “Kardeşim eşiyle birlikte çocuğu ağladığı için yürüyüşe çıkmış. Kurşun gelip kardeşimi öldürdü. Bu canilik ve katilliktir. 1,5 yıllık evliydi. Vurulduğu anda yeğenim onun kucağındaydı. Savcıyla da görüştüm, şikayetçi olduğumuzu bildirdik. Bize, şüpheli ile ona yardım eden 2 kişinin firari olduğu ve eşkallerinin tespit edildiği söylendi. Rabb’im başka kimsenin ciğerini yakmasın, bu olaylar son bulsun. Şüphelilerin bir an önce yakalanmasını istiyoruz” diye konuştu.

        ‘KARINCAYI İNCİTMEYEN BİR İNSANI AİLESİNDEN KOPARDILAR’

        Erkan Tekin’in diğer ağabeyi Yücel Tekin ise “Biz bu acıyı yaşıyoruz ve yaşamaya devam edeceğiz. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Herkes kendi kafasına göre kanun koymasın, eline silah alıp sokağa çıkmasın. Canlar gidiyor. Husumetin olabilir ama hedef gözetmeden sıkarsan, o kurşun gelip ailesiyle yürüyen masum bir insanı vuruyor. Kardeşim vefat etti, 7 aylık yavrusu kucağındaydı. Kurşun isabet ettiğinde üzerine düşmüş, bebek altta kalmış. Ben 30 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yaptım, silahın ne zaman ve nasıl kullanılacağını bilirim. Hedef gözetmeden ateş edersen, kurşun adres sormaz. Karıncayı incitmeyen bir insanı, 40 yaşında ailesinden kopardılar. Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın. Silahlanmak sahte cesaret verir, çözüm değildir” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        YKS sonuçları açıklandı
        YKS sonuçları açıklandı
        Neden yandık
        Neden yandık
        Hava sıcaklıkları nedeniyle yangın uyarısı
        Hava sıcaklıkları nedeniyle yangın uyarısı
        Ankara'yı sel vurdu! Bir evin duvarı yıkıldı
        Ankara'yı sel vurdu! Bir evin duvarı yıkıldı
        Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!
        Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!
        "Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtardı"
        "Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtardı"
        Marcus Aurelius hasreti sona erdi
        Marcus Aurelius hasreti sona erdi
        "Çok yiyorsun" demek boşanma sebebi
        "Çok yiyorsun" demek boşanma sebebi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "ABD'yi dünyanın kripto başkenti yaptık"
        "ABD'yi dünyanın kripto başkenti yaptık"
        Günün bu saatleri çok kritik olabilir!
        Günün bu saatleri çok kritik olabilir!
        Sağanak yağmur ve sıcak hava etkili olacak
        Sağanak yağmur ve sıcak hava etkili olacak
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor!
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor!
        Bu nesneler tuvaletten bile daha kirli olabilir!
        Bu nesneler tuvaletten bile daha kirli olabilir!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Galatasaray'dan Ederson için teklif!
        Galatasaray'dan Ederson için teklif!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde flaş gelişme! Katil Cemil Koç'a bir tutuklama daha
        Ayşe Tokyaz cinayetinde flaş gelişme! Katil Cemil Koç'a bir tutuklama daha
        Suriye Cumhurbaşkanlığı, Süveyda'ya özel bir güç gönderecek
        Suriye Cumhurbaşkanlığı, Süveyda'ya özel bir güç gönderecek
        İsrail ile Suriye ateşkeste anlaştı
        İsrail ile Suriye ateşkeste anlaştı

        Benzer Haberler

        'Evinizin çevresinde bir baykuş ailesi görürseniz sevinin, etrafınızda fare...
        'Evinizin çevresinde bir baykuş ailesi görürseniz sevinin, etrafınızda fare...
        Meteorolojiden Güneydoğu için sıcak hava uyarısı
        Meteorolojiden Güneydoğu için sıcak hava uyarısı
        Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Baysal, basın mensuplarıyla bir ara...
        Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Baysal, basın mensuplarıyla bir ara...
        Ejegül'ün 8'inci kattan düştüğü sitenin yöneticisi: Cemil Koç'u pencerede g...
        Ejegül'ün 8'inci kattan düştüğü sitenin yöneticisi: Cemil Koç'u pencerede g...
        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da 4 çocuk devlet korumasına alındı
        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da 4 çocuk devlet korumasına alındı
        İstanbul'da üniversite öğrencisini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan zanlıya...
        İstanbul'da üniversite öğrencisini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan zanlıya...