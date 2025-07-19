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        GÜNCELLEME - "Diyarbakır'da 4 çocuğa hayvan dışkısı yedirildiği" iddiasına ilişkin gözaltına alınan şüpheliye adli kontrol kararı

        "Diyarbakır'da 4 çocuğa hayvan dışkısı yedirildiği" iddiasına ilişkin gözaltına alınan 1 kişi adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 22:55 Güncelleme: 19.07.2025 - 22:55
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        GÜNCELLEME - "Diyarbakır'da 4 çocuğa hayvan dışkısı yedirildiği" iddiasına ilişkin gözaltına alınan şüpheliye adli kontrol kararı
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        "Diyarbakır'da 4 çocuğa hayvan dışkısı yedirildiği" iddiasına ilişkin gözaltına alınan 1 kişi adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında "Diyarbakır'da 4 çocuğa hayvan dışkısı yedirildiği" yönünde paylaşım ve haberlerin yer almasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında, çocukların ağabeyi 25 yaşındaki H.A, "kötü muamele" suçlamasıyla gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından H.A, adliyeye sevk edildi.

        Savcılıktaki sorgusunun ardından "eziyet" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen H.A. adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

        Başsavcılıkça, şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmesine itirazda bulunulduğu öğrenildi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı söz konusu olaya ilişkin yaptığı açıklamada, Diyarbakır'da dışkı yedirildiği iddia edilen çocukların devlet korumasına alındığını bildirmişti.

        Açıklamada, "Haber ve sosyal medya paylaşımlarına konu olan çocuklar devlet korumasına alınmıştır. İlgili şahıslar hakkında bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulmuştur. Bakanlık olarak, hukuki süreci yakından takip ederek açılacak davaya müdahil olacağız. Ayrıca bakanlık çağrı merkezimize ulaşan bu ihbara yönelik ihmali tespit edilen ilgili personel hakkında Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri yer almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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