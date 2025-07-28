Diyarbakır'da yangına giden itfaiye aracı devrildi: 1'i ağır, 3 yaralı (3)

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde devrilen itfaiye aracında ağır yaralanan itfaiye eri Haydar Öz’ün (39) kaldırıldığı hastanede duran kalbi, yapılan kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Öz, ameliyata alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.