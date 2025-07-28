Diyarbakır'da örtü yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor (2)
ERGANİ'DEKİYANGIN KONTROL ALTINDA, LİCE'DE ÖRTÜ YANGINI ÇIKTIDiyarbakır'ın Ergani ilçesinde Değirmendere ve Devletkuşu Mahalleleri arasında çıkan örtü yangını, itfaiye, Diyarbakır ve Elazığ Orman İşletme müdürlükleri ekipleri ile jandarma ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
ERGANİ’DEKİYANGIN KONTROL ALTINDA, LİCE’DE ÖRTÜ YANGINI ÇIKTI
Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde Değirmendere ve Devletkuşu Mahalleleri arasında çıkan örtü yangını, itfaiye, Diyarbakır ve Elazığ Orman İşletme müdürlükleri ekipleri ile jandarma ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Lice ilçesine bağlı Türeli ve Uçarlı mahalleleri kırsallarında da akşam saatlerinde örtü yangını çıktı. Yangın bölgelerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangınlara müdahalesi sürüyor.
Gıyasettin TETİK- Seyfettin EKEN-Özcan ARGİN/ DİYARBAKIR,
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