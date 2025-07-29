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        İlayda'nın cinayetten 1 saat önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı

        DİYARBAKIR'da dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı Cemal Alpaslan (30) tarafından tabancayla vurularak öldürülen İlayda Alkaş'ın (22), cinayetten 1 saat önce katıldığı doğum gününde çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 14:04 Güncelleme: 29.07.2025 - 14:10
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        İlayda'nın cinayetten 1 saat önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı
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        DİYARBAKIR'da dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı Cemal Alpaslan (30) tarafından tabancayla vurularak öldürülen İlayda Alkaş'ın (22), cinayetten 1 saat önce katıldığı doğum gününde çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; İlayda'nın arkadaşlarıyla birlikte halay çektiği, daha sonra oturduğu, arkadaşının da 'İloş' diyerek seslendiği anlar yer aldı.

        Olay, 15 Temmuz'da akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 50'nci Sokak'ta meydana geldi. İlayda Alkaş, bir arkadaşının doğum günü çıkışı ailesiyle evine giderken dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı Cemal Alpaslan'ın silahlı saldırısına uğradı. Alkaş, kanlar içerisinde yere yığılırken, Cemal Alpaslan kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan İlayda Alkaş, hayatını kaybetti. Kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

        ÖLÜM TEHDİTLERİ NEDENİYLE İL İL GEZDİ

        Diğer yandan annesi Hülya Alkaş'ın iddialarına göre, kızı İlayda Alkaş'ın dini nikahla evlendiği Cemal Alpaslan tarafından aylarca şiddet görerek, dış dünyayla bağı koparıldı. Ayrıca babasının Alkaş'ı tehdit ederek yeniden aynı eve gönderdiği, Alkaş'ın defalarca dövüldüğü, intihara teşebbüs ettiği, babasının müdahale etmediği, 'Kendini aşağı at, ben karışmıyorum, ben ilgilenmiyorum. Öldürüyorsanız öldürün' dediği ileri sürüldü. Alkaş'ın 2 aylık hamileyken uğradığı darp sonucu düşük yaptığı ve ölüm tehditleri nedeniyle annesi ve kız kardeşiyle Batman'a, İzmir'e ve ardından Antalya'ya kaçtıkları öğrenildi.

        'BENİ DÖVDÜLER, ÇOCUĞUMU DÜŞÜRDÜM'

        İlayda Alkaş, ölümünden yaklaşık 1 ay önce kız arkadaşı ile sesli mesaj atarak yaşadığı sürece ilişkin, "İnsanın huzuru oldu mu, kimse evini kendi elleriyle yıkmaz. Baştan beri güzel bir evlilik değildi. İlk aydan itibaren zaten sorunlu bir evlilikti. Ben birçok şeye göğüs gerdim. Yuvam yıkılmasın, evlat sahibi olayım diye diye diye… Sonra beni dövdüler, çocuğumu düşürdüm. Ondan sonra zaten hiçbir şekilde kalmak istemedim. O şekil ayrıldım. Hiçbir insan gerçekten mutlu olduğu bir evden kaçmaz, boşanmak istemez. Rabb'im hiçbir genç kızın başına vermesin. Bir kere olmuş ve ölmüşe insan çare bulamıyor. Ben o yüzden başıma gelen hiçbir şey için üzgün değilim. Bu da benim için bir tecrübedir. Rabb'im inşallah daha beterlerinden saklasın. O çocuğun da belki olmayışı bir yandan hayırlıydı. Üzüntüsünü çekmedim desem yalan olur. Annelik içgüdüsüyle çok üzüldüm. Ama Rabb'im hayırlısını bana nasip etti, ona inanıyorum. Rabb'im inşallah bizi kötü, haset insanlardan korusun. Rabb'im bir daha başımıza getirmesin. Hayatımı inşallah daha da düzene koyacağım. Her şey düzelecek. Rabb'im yardımcım olsun. Senin de aynı şekilde" dedi.

        DOĞUM GÜNÜNDEN GÖRÜNTÜLER

        İlayda Alkaş'ın ölümünden bir saat önce Sur ilçesindeki Gazi Köşkü'nde arkadaşının doğum gününde çekilen cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; İlayda'nın arkadaşlarıyla birlikte halay çektiği, daha sonra oturduğu, arkadaşının da 'İloş' diyerek seslendiği anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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