Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Kadın kuaförüne sopalı saldırı güvenlik kamerasında

        DİYARBAKIR'da ellerinde sopalarla kadın kuaför dükkanına giren 2 şüpheli, iş yerinin camlarını kırıp, sahibini darbederek yaraladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 17:56 Güncelleme: 29.09.2025 - 17:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadın kuaförüne sopalı saldırı güvenlik kamerasında
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        DİYARBAKIR’da ellerinde sopalarla kadın kuaför dükkanına giren 2 şüpheli, iş yerinin camlarını kırıp, sahibini darbederek yaraladı. Saldırı, kameraya yansıdı.

        Olay, 27 Eylül’de Bağlar ilçesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle ellerinde sopalarla kadın kuaförü dükkanına gelen 2 kişi, iş yerinin camlarını kırdı, ardından iş yeri sahibi olan kadını darbetti. Çevredekilerin araya girmesinin ardından saldırganlar kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı ve sonra saldırganlardan şikayetçi oldu.

        Olay anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 2 kişinin sopalarla kuaföre geldiği, camlara vurduğu, içeri doğru sopayla hamle yaptıkları, daha sonra iş yeri sahibinin merdivenden düştüğü anlar yer aldı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Katliam gibi kazada can kayıpları var!
        Katliam gibi kazada can kayıpları var!
        Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı
        Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı
        29 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        29 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        Tepki çeken görüntünün ardından gözaltına alındılar!
        Tepki çeken görüntünün ardından gözaltına alındılar!
        Sigorta haftası başladı
        Sigorta haftası başladı
        Trump Netanyahu ile görüşecek
        Trump Netanyahu ile görüşecek
        Karanlıkta kalan anlar ortaya çıktı
        Karanlıkta kalan anlar ortaya çıktı
        Genç kadının boğazını kesmişti! Caniden haber var!
        Genç kadının boğazını kesmişti! Caniden haber var!
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        "Tesir altında kalıyor!"
        "Tesir altında kalıyor!"
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Tapulu arazilerinden geçen yolu taşlarla trafiğe kapattılar
        Tapulu arazilerinden geçen yolu taşlarla trafiğe kapattılar
        Hevsel Bahçeleri'nde çıkan anız yangını söndürüldü
        Hevsel Bahçeleri'nde çıkan anız yangını söndürüldü
        Diyarbakır'da "Dünya Kalp Günü" farkındalık pikniği yapıldı
        Diyarbakır'da "Dünya Kalp Günü" farkındalık pikniği yapıldı
        TIR'a arkadan çarpan minibüste ölen işçilerin kimlikleri belli oldu (4)
        TIR'a arkadan çarpan minibüste ölen işçilerin kimlikleri belli oldu (4)
        Diyarbakır'da "Hayat Namazla Güzeldir" etkinliği düzenlendi
        Diyarbakır'da "Hayat Namazla Güzeldir" etkinliği düzenlendi
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Diyarbakır'da konuştu:
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Diyarbakır'da konuştu: