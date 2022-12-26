Diyarbakır'da kızını boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan baba tutuklandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 19 yaşındaki kızını boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan baba tutuklandı.

İddiaya göre, İ.C, eşiyle yaşadığı sorunlar üzerine ailesinin Mevlana Halit Mahallesi'ndeki evine geldi.

İ.C'nin yatağında ölü bulunduğu yönünde aile bireylerinin yaptığı ihbar üzerine belirtilen adrese 112 Acil Servis ve polis ekipleri yönlendirildi.

Ekipler yaptığı incelemede, İ.C'nin öldüğünü, boğazında bazı izler bulunduğunu tespit etti.

Kadının cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, baba K.K, anne M.K, ağabey Ö.K. ve kadının kardeşi M.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından anne, ağabey ve kardeş serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen baba K.K. savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince kızını "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.











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