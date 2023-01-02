Diyarbakır'da bir kişi silahla yaralandı

Ekmek almaya gitti, bir daha geri dönmedi!

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Merkez Bağlar ilçesi Gürsel Caddesi'nde Y.A. ve kimliği henüz tespit edilemeyen kişi arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada silahla kolundan yaralanan Y.A, kendi imkanlarıyla gittiği özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Polisin kaçan zanlıyı yakalama çalışması sürüyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.