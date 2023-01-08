Diyarbakır'da yoğun sis etkili oldu

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da yoğun sis görüş mesafesini azalttı.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden alınan bilgiye göre, kentte gece başlayan ve sabah da etkili olan sis öğlen etkisini yitirdi.

Sisin akşam saatlerinde yeniden başlayacağı ve yarın öğle saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kentte bazı uçak seferlerinde de aksama yaşandı.

Kara yollarında trafik ekipleri, sürücülere sis nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.





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