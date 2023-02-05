Diyarbakır'da yolu kardan kapanan kırsal mahalledeki hastayı ekipler hastaneye ulaştırdı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde kar nedeniyle ulaşıma kapanan kırsal mahallede rahatsızlanan hasta AFAD ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin yardımıyla hastaneye götürüldü.

Yolu kardan kapanan Kavaklıboğaz Mahallesi'nde rahatsızlanan Selim Petek'i hastaneye götüremeyen yakınları, yetkililerden yardım istedi.

Bunun üzerine amfibik arazi aracıyla bölgeye gelen 5 kişilik AFAD ekibi, Petek'i evinden alarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.

Hastaneye kaldırılan Petek'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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