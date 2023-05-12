Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, muhtarlarla bir araya geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Çüngüş ve Çermik ilçelerinde muhtarlarla buluştu.

İlk olarak Çüngüş'te düzenlenen toplantıda muhtarları dinleyen Vali Su, yapımı tamamlanan ve devam eden projeleri anlattı, muhtarların görüş ve önerileri dinledi.

Ardından Çermik'te muhtarlarla bir araya gelen Vali Su, ilçede devam eden ve yapılacak çalışmalara değindi.

Muhtarlara, devletin tüm kurumlarıyla vatandaşların hizmetinde olduğunu anlatan Vali Su, "Hemşerilerimizin taleplerini karşılayabilmek için hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Vali Su'ya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Çermik Kaymakamı Vahit Yılmaz, Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, Çüngüş Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Çüngüş Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe, daire başkanları ve kurum müdürleri de eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.