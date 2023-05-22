Hevsel Bahçeleri tarımsal üretim ve biyolojik çeşitliliğiyle kitaplaştırılıyor

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da 8 bin yıldır tarımın yapıldığı, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri, tarımsal üretim ve biyolojik zenginliğiyle kitaplaştırılacak.

Tarihi Sur ilçesinde bulunan Hevsel Bahçeleri'ndeki 2 bin 800 dekar alanda sebze ve meyveler yetiştiriliyor.

Dicle Nehri'nden beslenen bereketli topraklarda yapılan tarımsal üretimle yaklaşık 200 aileye gelir kapısı olan Hevsel Bahçeleri, kentin "oksijen deposu" olmasının yanı sıra eklem bacaklılardan sürüngenlere, su samurlarından Fırat kaplumbağaları ve kuş türlerine kadar çok sayıda canlıya ev sahipliği yapıyor.

Kuş gözlemcileri ve doğa fotoğrafçılarının yanı sıra biyolojik çeşitlilik yönünden araştırma yapan akademisyenlerin de vazgeçilmez noktası olan Hevsel Bahçeleri, 12 akademisyenin yapacağı ortak çalışmayla kitap haline dönüştürülecek.

- Kentin tanıtımına katkı sunacak

Dicle Üniversitesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, AA muhabirine, Hevsel Bahçeleri'ne yönelik şimdiye kadar yapılan çalışmaları da derledikten sonra 12 bilim insanının da yer alacağı yaklaşık 18 aylık çalışma sonucunda uluslararası bir kitaplaştırma projesi üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.

"Hevsel Bahçeleri'nin hem kültürel hem de biyolojik zenginliklerini ortaya çıkarmaya çalışacağız" diyen Satar, şunları ifade etti:

"Hevsel Bahçeleri'nde bulunan canlıların çeşitliliğini ortaya koyacağız. Burada hangi türler yaşıyor, hangileri önemli, buraya gelen misafirlerimiz neleri gözlemleyebilirler, nelere dikkat çekebilirler... Hevsel Bahçeleri'nde yaklaşık 228 kuş türü olduğunu biliyoruz. Omurgalı, omurgasız ve sürüngen türlerini de ortaya çıkaracağız. Bunları daha çok fotoğraflayarak çalışma yapacağız. Öte yandan 600'ün üzerinde de bitki türü tespit edilmiş."

Satar, literatür taraması ve saha çalışmalarının sonucunda yapılacak çalışmanın Hevsel Bahçeleri'nin tanınırlığının arttırılması açısından büyük öneme sahip olacağını söyledi.





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