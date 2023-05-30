Diyarbakır ve Batman için sağanak uyarısı yapıldı

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DİYARBAKIR (AA) - Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır ve Batman için kuvvetli sağanak uyarısı yaptı.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır'ın Sur, Çüngüş, Ergani, Hazro, Lice, Eğil, Kocaköy, Dicle, Hani, Kulp, Silvan ilçeleri ve Batman'ın merkez, Kozluk, Beşiri, Sason ilçelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi

Açıklamada ayrıca, vatandaşların, su baskını, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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